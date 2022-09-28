Якщо ви вижили після ядерного удару, то 99% - виживете і далі, - експерт
Якщо людина вижила в перші хвилини після ядерного удару, то існує велика ймовірність того, що вона житиме далі
Про це в ефірі Еспресо розповів магістр у галузі телекомунікацій і радіосистем, який вивчав питання радіації і радіоактивності Роман Павлюк.
"Якщо був вибух і після цього ви живі, дихаєте - то 99%, що ви далі виживете. Якщо ви пережили удар, пройшло кілька хвилин, немає у вас на тілі опіків. Якщо я живу, то скоріше за все, я буду жити далі", - зазначив він.
Павлюк навів приклад ядерного удару по Хіросімі в Японії.
"Якщо почитати статистику Хіросіми, то найбільша кількість людей померла в момент удару і від опіків. Якщо ви сховалися в будь-яку шпарину і вас пронесло - не спекло шкіру і так далі - ви будете жити. Отримати височезні рівні радіації, які реально викличуть гостру променеву хворобу при ядерному ударі - це треба себе сильно виставити на радіоактивний пил. Треба йти в епіцентр і поплавлений бетон зібрати руками", - підсумував експерт.
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