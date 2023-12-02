Можливо, колись Залужний захоче бути політиком. Але зараз немає нічого більш шкідливого, ніж гра у "Залужного — політика".

Одні хочуть зробити Залужного політиком тому, що не люблять Зеленського. І хочуть протиставити головнокомандувача Верховному головнокомандувачу. Якщо ви досягнете успіху — у нас буде мінус головнокомандувач.

Ті, хто продають Зеленському ідею змінити Залужного заради "успіхів на фронті", або щоб повісити на нього незавершення війни цього року, або щоб позбутися гіпотетичного політичного конкурента у майбутньому, мають розуміти одне: з моменту, коли місце Залужного отримає інша людина вона вже ніколи не буде сприйматися як незалежна фігура. Вона буде одиницею ОП. Помилки чи невдачі на фронті будуть каналізуватися не у цю фігуру і її репутацію, а у репутацію виключно президента. І в армії ця людина буде сприйматися вже не як професіонал, а як людина політиків. З усіма наслідками.

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Обидві групи роблять спільну шкідливу річ — вони політизують те, що не треба. До кінця війни Залужний — військовий професіонал. Чию легітимність не треба атакувати дрібними політичними амбіціями обох груп.

Тому всім, хто хоче повоювати з Залужним "від влади", і всім, хто хоче повоювати Залужним "з владою", слід все ж заспокоїтись. Бо невдобно виходить.

А на тлі психологічної втоми бажання перемогти "пошвидше" і бажання робити дурниці зростає. Але зараз — саме час проявити терпіння, витримку та адекватність. В іншому випадку ми або війну програємо, або втратимо багато життів, які могли не згубити.

Тому всі учасники цього забігу. Приберіть свої амбіції, симпатії, антипатії подалі. Треба готуватися до 2024 року, який може стати вирішальним. А не займатися усією цією маячнею.

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Про автора. Юрій Богданов, публіцист, спеціаліст зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики

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