Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Якщо Захід покаже єдність і надасть Україні ту необхідну зброю, то, без сумнівів, Україна переможе. І ця перемога означатиме щонайменше повернення Росії до лінії розмежування станом на 24 лютого й початок серйозних переговорів, а також те, що Росія не буде спроможна зробити це знову, принаймні за нашого життя. Бо ж ми на Заході, вже за дві декади повинні були зрозуміти, що Владімір Путін не та людина, з якою можна домовлятись і якій можна довіряти", - наголосив експерт.



Брайза додав, що основне, чи покаже Захід такий рівень єдності, аби підтримувати Україну до самої перемоги.



"Я не знаю відповіді й дуже переживаю, коли чую такі речі, як от, наприклад, казав радник Олафа Шольца з міжнародних справ: “Ми повинні думати не лише про перемогу України, а й про те, які відносини ми матимемо з Росією у майбутньому”. Це нестерпно. Це Росія повинна думати, як будувати відносини з нами, а не ми повинні переживати за те, які відносини матимемо з Росією. Ми можемо мати нульові відносини з Росією і для нас це буде нормально. Тож такі заяви, як німецькі чи французькі, коли Макрон вірить, що може вести діалог з Путіним, в той час, як той вбиває українців, примушують мене хвилюватись. З іншого боку, коли радник Шольца зробив ці заяви, він був розкритикований представниками всіх політсил Німеччини. Тож такі речі змінюються у Європі, а також і в Німеччині, що міркує, як далі бути з Росією", - сказав він.



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