Якщо зараз українська влада 2 млрд грн з марафону перекине за закупівлю зброї, це буде дуже мудро, - нардепка Геращенко 

Таку думку висловила народна депутатка України, членкиня Комітету ВР з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Ірина Геращенко в етері телеканалу "Еспресо".

Вона розповіла, що США готові допомагати Україні, але їх, як і самих українців, турбує питання корупції і політичної цензури.

"Сьогодні є непогані сигнали зі США. Новий спікер Конгресу заявив, що ніхто не проти допомоги Україні, але американські платники податків хочуть знати як використовуються їхні кошти, особливо ті, які йдуть не на закупівлю зброї, а на інші потреби, тому тут має бути контроль. Також американців турбує питання корупції і політичної цензури", - розповіла Геращенко.

Наш бюджет глибоко дефіцитний, на 50%. Але саме внутрішні податки ідуть на забезпечення українського війська, зауважила нардепка.

"На це не можуть іти гроші західних донорів. Тому дуже важливо, щоб попри страшну війну, ми мали умови для розвитку українського бізнесу, а в цьому питанні у нас багато проблем. На наступному пленарному тижні буде розглядатися Законопроєкт про повернення податкових перевірок, який може добити український бізнес. Ми маємо захистити внутрішній бізнес", - підкреслила Геращенко.

Коли допомога від партнерів зупиниться, ми можемо опинитись в ситуації, коли українського бізнесу не буде, бо його просто дотиснуть, додала Геращенко.