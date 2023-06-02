Якщо займаєтеся сексом лише 4 рази на місяць, ви не можете грати в моїй команді, - тренер "Атлетико" Сімеоне

Про це повідомляє Marca.

Сімеоне відреагував на слова журналіста про дослідження, що іспанці в середньому мають 56 сексуальних актів на рік.

"Скільки ви сказали? 56… 56 на рік… Скільки це на місяць? Чотири рази на місяць? Ні, не 4. Лише з чотирма разами на місяць ви не можете грати в моїй команді. Чи займаються гравці "Атлетико" сексом 15 разів на місяць? Я не збираюся про це говорити, але у нас хороший середній показник", - сказав Дієго Сімеоне.

Дієго Сімоне тренує "Атлетико" з 2011 року. Команда провела під його керівництвом 627 матчів. Двічі вигравала Ла Лігу.

У цьому сезоні "Атлетико" займає третю позицію за один матч до кінця чемпіонату.