Якщо зупинку війни не схвалить суспільство, люди самі воюватимуть без уряду, - Данілов
Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов вважає, що якщо військово-політичне керівництво зупинить війну, то суспільство піде на війну без уряду
Про це він сказав в інтерв'ю канадському виданню The Globe and Mail, передає Інтерфакс-Україна.
"Чи можлива зупинка у цій війні? Це може бути варіантом. Але цю зупинку має прийняти наше суспільство. Якщо це не буде прийнято, суспільство піде на війну без уряду", - зазначив він.
Він зазначив, що кінець війни для України – це повернення всіх українських територій, але не відкинув можливості тимчасового врегулювання через переговори.
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