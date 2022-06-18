Якщо зупинку війни не схвалить суспільство, люди самі воюватимуть без уряду, - Данілов

Про це він сказав в інтерв'ю канадському виданню The Globe and Mail, передає Інтерфакс-Україна.

"Чи можлива зупинка у цій війні? Це може бути варіантом. Але цю зупинку має прийняти наше суспільство. Якщо це не буде прийнято, суспільство піде на війну без уряду", - зазначив він.

Він зазначив, що кінець війни для України – це повернення всіх українських територій, але не відкинув можливості тимчасового врегулювання через переговори.