Японія допоможе Україні з відновленням енергетичної інфраструктури

Про це у фейсбук пише пресслужба Міненерго.

Міністр поінформував пана посла про систематичні атаки, які здійснюються російськими військами на об’єкти української енергетичної інфраструктури та наслідки руйнувань.

"Сьогодні знову знеструмлена і працює на дизель-генераторах Запорізька атомна електростанція. Це сталося внаслідок пошкодження підстанції, з якої живилась єдина лінія, що поєднує ЗАЕС з українською енергосистемою", - повідомив Герман Галущенко.

Міністр наголосив, що ЗАЕС має велике значення для енергетичної безпеки України і підкреслив необхідність її деокупації, демілітаризації та передачі під повний контроль легітимного українського оператора.

Сторони також обговорили напрямки взаємодії для допомоги у забезпеченні України енергоносіями під час проходження опалювального сезону.

Окрему увагу на зустрічі було приділено готовності японської сторони допомогти з відновленням пошкоджених або зруйнованих бойовими діями об’єктів критичної інфраструктури України, зокрема, шляхом надання необхідного обладнання та устаткування. Відповідні енергетичні проєкти будуть здійснюватися у співпраці з японським агентством міжнародного співробітництва JICA.

Нагадаємо, 7 жовтня уряд Японії розширив санкції проти Росії. Цього разу під обмеження потрапили 81 росіянин і 9 організацій.

Цього ж дня Зеленський підписав указ про питання Північних територій Японії, адже світу потрібно звільнити від російської окупації всі землі, які РФ намагається привласнити собі.

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