Японія ввела санкції проти 80 росіян і 9 організацій РФ

Санкційний список опублікували на сайті МЗС Японії.

"У світлі поточної міжнародної ситуації навколо України та з метою сприяння міжнародним зусиллям щодо міжнародного миру, спрямованих на розв'язання цієї проблеми, Кабмін затвердив "Заходи Російської Федерації, такі як замороження активів для пов’язаних сторін", і на основі цього будуть реалізовані такі заходи відповідно до Закону про валюту та зовнішню торгівлю", - йдеться в повідомленні.

Під обмеження потрапив повноважний представник у Північнокавказькому федеральному окрузі Юрій Чайка, родичі голови Чечні Рамзана Кадирова, міністра оборони Сергія Шойгу, директора росгвардіїВіктора Золотова, голови ради федерації Валентини Матвієнко, прем'єр-міністра Михайла Мішустіна, голови ради федерації Валентини Матвієнко, заступника голови ради безпеки Дмитра Медведєва.

Понад те, до списку включені російська гімнастка Аліна Кабаєва, пропагандистка та головний редактор телеканалу RT Маргарита Симоньян і генерал ЗС РФ Юрій Грехов.

Також Японія ввела обмеження проти організації "Русич", корпорації "Ростех", концерну "Калашніков", "Сузір'я", а також проти колаборантів, які підтримують збройну агресію РФ.

"Загалом до списку осіб, які підлягають замороженню, буде додано 81 особу та дев’ять організацій. Серед них проросійські сепаратисти на сході та півдні України, які, як вважають, безпосередньо відповідальні за односторонню анексію. Також включено високопосадовців уряду та військових організацій", - уточнюють в NHK.

Нагадаємо, 5 жовтня посли країн ЄС ухвалили черговий пакет санкцій проти РФ, який, зокрема включає й нові обмеження на експорт металу.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн повідомила, що частка Росії у постачанні газу до ЄС знизилася з 41% до 7,5%, але Євросоюз і надалі шукає альтернативних постачальників.

Москва пропонує через пошкодження трубопроводу "Північного потоку" розпочати транспортування газу справною віткою "Північного потоку - 2", фактично легалізувавши підсанкційний газогін.

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