Про це повідомляє Kyodo.

Зазначається, що домовленість між ЄС та Японією про поглиблення співробітництва з економічної безпеки відбудеться шляхом посилення стійкості ланцюга постачань напівпровідників та інших критично важливих матеріалів, маючи на увазі Китай і Росію.

Такої домовленості сторони досягли під час третього діалогу на високому рівні з економічних питань, таких як торгівля та енергетика, який пройшов у форматі онлайн-зустрічі за участі японських міністрів економіки Ясутосі Нісімура та закордонних справ Йошімаси Хаяші й віцепрезидента Європейської комісії з питань економіки Валдіса Домбровскіса.

Представники ЄС та Японії заявили, що буде вжито заходів для протидії "економічному примусу" Китаю. Це передбачає використання Пекіном економічних засобів для досягнення політичних цілей та впливу на інші країни, розповіли в міністерстві торгівлі Японії.

Зазначається, що заклик зміцнювати мережі ланцюжків постачань пролунав на тлі повномасштабної війни РФ проти України, що триває і нині.

Домбровскіс під час зустрічі заявив, що ЄС за допомогою санкцій зміг частково відокремити свою економіку від Росії для послаблення її військового потенціалу та позбавлення можливостей продовжувати агресію. Учасники діалогу також підтвердили важливість захисту цифрових даних під час їх транскордонної передачі за найвищими стандартами кібербезпеки.

Востаннє Японія та ЄС проводили економічний діалог у жовтні 2022 року, коли в центрі уваги була важливість забезпечення стабільних постачань енергії та продовольства, яким загрожує війна Росії з Україною.