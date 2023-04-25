Євросоюз та Японія не погодились з планом США про заборону майже всього експорту до Росії, - FT
Європейський Союз і Японія виступили проти пропозиції Америки для країн "Групи семи" оголосити на травневому саміті заборону на майже весь експорт до РФ
Про це йдеться в повідомленні FT із посиланням на джерела, обізнані з переговорним процесом.
Як йдеться, заява лідерів G7, яка готується до зустрічі в Хіросімі наступного місяця, містить обіцянку замінити поточний режим секторальних санкцій проти РФ на повну заборону експорту з кількома винятками. Зокрема, пропонується зробити винятки для сільськогосподарської, медичної та іншої продукції.
Проте представники Японії та країн ЄС на зустрічі з питань підготовки саміту, що пройшов минулого тижня, виступили проти такого рішення.
"З нашої точки зору це просто неможливо", - сказав один із чиновників на умовах анонімності.
Рада національної безпеки Білого дому відмовилася коментувати розмови з партнерами по G7, заявивши, що США продовжать шукати способи притягнути РФ до відповідальності.
Лідери G7 зберуться в Хіросімі 19 травня на триденний саміт, присвячений наслідкам війни Росії проти України, економічній безпеці, зеленим інвестиціям та Індо-Тихоокеанському регіону. Напередодні японський прем'єр Фуміо Кішіда запланував низку міністерських зустрічей, на яких, зокрема, будуть обговорювати ситуацію в Україні.
- Раніше Bloomberg писав, що деякі з ключових союзників України, включаючи США, розглядають можливість майже повної заборони експорту до Росії.
- На це заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що у разі повної заборони країнами G7 експорту товарів до Росії Москва вживатиме зустрічних заходів.
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