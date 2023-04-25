Про це йдеться в повідомленні FT із посиланням на джерела, обізнані з переговорним процесом.

Як йдеться, заява лідерів G7, яка готується до зустрічі в Хіросімі наступного місяця, містить обіцянку замінити поточний режим секторальних санкцій проти РФ на повну заборону експорту з кількома винятками. Зокрема, пропонується зробити винятки для сільськогосподарської, медичної та іншої продукції.

Проте представники Японії та країн ЄС на зустрічі з питань підготовки саміту, що пройшов минулого тижня, виступили проти такого рішення.

"З нашої точки зору це просто неможливо", - сказав один із чиновників на умовах анонімності.

Рада національної безпеки Білого дому відмовилася коментувати розмови з партнерами по G7, заявивши, що США продовжать шукати способи притягнути РФ до відповідальності.

Лідери G7 зберуться в Хіросімі 19 травня на триденний саміт, присвячений наслідкам війни Росії проти України, економічній безпеці, зеленим інвестиціям та Індо-Тихоокеанському регіону. Напередодні японський прем'єр Фуміо Кішіда запланував низку міністерських зустрічей, на яких, зокрема, будуть обговорювати ситуацію в Україні.