Японія надасть Україні $1,5 млрд. На що підуть кошти

Про це 30 червня повідомляє Міністерство фінансів України.

Зазначається, що ці кошти будуть використані для підтримки зміцнення системи соціального захисту в Україні, відновлення економіки та покращення прозорого та ефективного використання державних ресурсів.

Термін надання позики 33 роки, на пільгових умовах.

“Японія та Світовий банк є ключовими партнерами України, які надають нам підтримку від перших днів повномасштабного вторгнення рф. Кошти партнерів будуть спрямовані на фінансування видатків для забезпечення потреб найбільш вразливих категорій громадян. Вдячний Уряду Японії та Раді виконавчих директорів Світового банку за важливе рішення, яке допоможе підтримати фінансову стабільність країни. Розраховуємо отримати зазначені кошти вже найближчим часом”, - зазначив Міністр фінансів України Сергій Марченко.