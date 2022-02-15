Японія надасть Україні щонайменше $100 млн у вигляді екстрених позик

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву прем’єр-міністра Японії Фуміо Кісіди під час першої телефонної розмови із президентом України Володимиром Зеленським.



На тлі загрози українській економіці через посилення загрози РФ Японія готова надати Україні щонайменше 100 мільйонів доларів у вигляді екстрених позик.



У письмовому резюме обміну думками лідерів двох країн повідомляється, що Зеленський висловив подяку за пропозицію.



Кісіда заявив журналістам, що домовився із Зеленським наполегливо продовжувати дипломатичні зусилля для послаблення напруженості через нарощування російської армії на кордонах України.



Він зазначив, що Японія планує вжити відповідних заходів, включаючи можливі санкції, якщо Росія знову атакуватиме Україну.



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