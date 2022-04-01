Японія не планує виходити зі спільного з Росією газового проєкту на Сахаліні
Попри жорсткі станції проти Росії, Японія не виходитиме зі спільного з країною-агресоркою газового проєкту на Сахаліні
Про це заявив прем'єр-міністр Фуміо Кісіда, передає Japan Today.
Прем'єр-міністр заявив, що Японія не планує виходити зі спільного російського нафтогазового проекту, попри приєднання до жорстких санкцій щодо Москви.
Японія намагається збалансувати свою потребу в викопному паливі і не відходити від жорсткої лінії впровадження санкцій щодо Росії. Після того, як минулого місяця Росія почала війну в Україні, нафтовий гігант Shell заявив, що продасть свою частку у 27,5% в проекті з виробництва і транспортування зрідженого природного газу "Сахалін-2" на Далекому Сході.
Росія забезпечує понад 8% потреби Японії у газі. Також країна залежить від імпорту викопного топлива.
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