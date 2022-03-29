Японія запроваджує заборону на експорт в Росію люксових авто і ювелірних виробів, – ЗМІ
Токіо погодив ембарго на експорт в Росію товарів класу "люкс", зокрема, автомобілів та ювелірних виробів
Про це з посиланням на японські ЗМІ пише "Інтерфакс-Україна".
Уряд японського прем'єра Фуміо Кісіди з 5 квітня запроваджує ембарго на заборону до РФ автомобілів класу "люкс", ювелірних виробів, творів мистецтва.
"Ми будемо вести співробітництво з міжнародною спільнотою, включаючи G7, для введення жорстких санкцій", – сказав міністр економіки, торгівлі і промисловості Японії Коіті Хагіуда.
За даними японського уряду, люксові авто складають значну частину поставок до Росії з Японії.
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