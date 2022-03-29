Японія запроваджує заборону на експорт в Росію люксових авто і ювелірних виробів, – ЗМІ

Про це з посиланням на японські ЗМІ пише "Інтерфакс-Україна".

Уряд японського прем'єра Фуміо Кісіди з 5 квітня запроваджує ембарго на заборону до РФ автомобілів класу "люкс", ювелірних виробів, творів мистецтва.



"Ми будемо вести співробітництво з міжнародною спільнотою, включаючи G7, для введення жорстких санкцій", – сказав міністр економіки, торгівлі і промисловості Японії Коіті Хагіуда.



За даними японського уряду, люксові авто складають значну частину поставок до Росії з Японії.



Нагадаємо, сенатори США пропонують перенаправити конфісковані російські активи на допомогу українським біженцям і відновлення України.



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