Сенатори США пропонують перенаправити конфісковані російські активи на допомогу українським біженцям і відновлення Українм - ЗМІ

Про це пише Axios з посиланням на власні джерела.



Cенатори Майкл Беннет (демократ від штату Колорадо) і Роб Портман (республіканець від штату Огайо) представляють законопроект про перерозподіл коштів із конфіскованих російських активів у фонд допомоги українським біженцям та відновлення України, зазначає Axios.



Керувати фондом, за задумом авторів законопроєкту, має Державний департамент за консультацією з Агентством США з міжнародного розвитку.



На думку Портмана, США варто перейти від заморожування активів російських олігархів і багатих громадян до арешту і надання цих фінансів українському народові.



Нагадаємо, уряд Великої Британії закликав державні організації розірвати угоди з РФ та Білоруссю.



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