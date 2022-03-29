Уряд Великої Британії закликав державні організації розірвати угоди з РФ та Білоруссю
Офіс кабінету міністрів Великої Британії закликав усі організації в державному секторі країни переглянути свої угоди з компаніями з Росії й Білорусі та розірвати їх
Про це йдеться у пресрелізі уряду.
Відомо, що уряд закликає державні органи негайно переглянути будь-які контракти з російськими та білоруськими компаніями, по змозі змінити постачальників з мінімальними перешкодами та законним чином скасувати домовленості.
"Путінська військова машина не має фінансуватися державними грошима. Ми попросили лікарні, ради та інші організації у державному секторі терміново переглянути шляхи, якими можна обмежити комерційні зв’язки з Росією", – заявив канцлер герцогства Ланкастерського Стів Барклі.
Попри те, що всі енергетичні постачальники купують електроенергію на однакових оптових ринках, у британському уряді розуміють, що деякі з них можуть мати зв’язки з російською державою через структури компанії, і тому повинні з'ясувати, чи ці контакти не сприяють російському режиму.
- Нагадаємо, уряд Великої Британії виділяє українським науковцям пакет підтримки у розмірі 3 мільйонів фунтів стерлінгів, щоб вони змогли продовжити свою роботу, та припиняє фінансування всіх дослідницьких програм, які мають зв’язки з російськими державними та інституційними співробітниками.
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