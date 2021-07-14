Японія передасть через COVAX 11 млн доз вакцин AstraZeneca: перелік країн
Японія передасть 15 країнам 11 млн доз вакцини проти COVID-19
Про це заявив міністр закордонних справ Мотегі Тошіміцу, передає NHK.
Йдеться про вакцину AstraZeneca, яку виробляють у країні.
Через ініціативу COVAX її отримають: Камбоджа, Східний Тимор, Лаос, Мальдіви, Бангладеш, Непал, Шрі-Ланка, Фіджі, Кірибаті, Папуа - Нова Гвінея, Самоа, Соломонові Острови, Тонга, Вануату та Іран.
Препарат будуть відправляти, як тільки все буде готово для цього.
Міністр заявив про плани уряду вакцинувати японців, які живуть за кордоном і планують на певний час повернутися додому.
- Канада передасть іншим країнам майже 18 млн доз вакцин від COVID-19 AstraZeneca через ініціативу COVAX.
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