Японія планує відправити літак Сил самооборони з гуманітарною допомогою для українських біженців
У квітні Японія планує відправити літак Сил самооборони, щоб транспортувати речі допомоги українським біженцям у Румунії та Польщі
Про це повідомляє The Japan Times.
Видання повідомляє, що місія триватиме до кінця червня. Планують, що літак буде перевозити предмети один раз на тиждень з кінця квітня. Для відправлення збирають запаси, що зберігаються в Дубаї та Мумбаї, (ковдри та спальні килимки). Їх транспортуватимуть до Польщі та Румунії, де шукає притулку багато українців.
Літак Сил самооборони Японії буде відправлено в межах міжнародних операцій з надання гуманітарної допомоги відповідно до закону, який дозволяє Японії брати участь у миротворчих операціях ООН.
Раніше цього місяця уряд вирішив передати допомогу Агентству ООН у справах біженців. Постачання будуть відправлені до Варшави. Додають, що у березні уряд прем'єр-міністра Фуміо Кісіди доставив в Україну бронежилети та шоломи через Польщу за допомогою літаків Сил самооборони Японії.
- Нагадаємо, 12 квітня Японія опублікувала рішення про замороження активів найбільших банків Росії Сбербанк та Альфа-банк. Загалом у країні ввели обмеження проти 398 фізичних та 28 юридичних осіб із РФ.
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