Японія посилить боротьбу з квазілегальними наркотиками

Про це заявили представники міністерства охорони здоров'я, передає Kyodo.

Зазначається, що деякі з цих продуктів, до складу яких входить частково змінена форма канабісу, виявилися більш шкідливими, ніж сам канабіс. У зв'язку з тим, що кількість таких випадків зростає, міністерство розслідує діяльність продавців і додало ці речовини до списку незаконних "небезпечних наркотиків".

У міністерстві також заявили, що уряд планує провести засідання пізніше цього місяця, щоб офіційно відреагувати на наркотики, які часто продаються в Інтернеті та магазинах, позначені як "легальний канабіс".

За даними міністерства, з березня по червень цього року у дев'яти осіб, які вживали ці продукти, спостерігалися симптоми, включаючи порушення свідомості та судоми, вісім з них потребували госпіталізації.

У липні міністерство провело виїзні перевірки трьох магазинів у префектурах Канагава, Осака і Токусіма і наказало їм припинити продаж технічно легальних наркотиків.

Японське законодавство обмежує наявність тетрагідроканабінолу - психоактивної сполуки, яка природним чином міститься в листі та квітах конопель. Однак шкідлива речовина, виявлена в цих наркотиках, є модифікованою формою ТГК зі змінами в хімічній структурі, що звільняє її від правового контролю.

Міністерство називає цю речовину "аналогом ТГК" і заявляє, що тестування, в тому числі на тваринах, показало, що вона є такою ж або навіть більш небезпечною, ніж ТГК.

У липні міністерство додало два препарати, які воно визнало шкідливими для здоров'я, до списку заборонених речовин відповідно до закону про фармацевтичні препарати та медичні вироби. Ця класифікація відносить їх до категорії небезпечних наркотиків, що робить їх продаж або зберігання незаконним, за винятком медичних цілей.

Небезпечні наркотики раніше були відомі як наркотики-лазівки, які стали розглядатися як основна суспільна проблема приблизно з 2013 року.