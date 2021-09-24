Японія пожертвує іншим країнам 30 млн доз вакцини від коронавірусу
Прем'єр-міністр Японії Йосіхіде Суга повідомив, що країна пожертвує додаткові 30 млн доз вакцини від коронавірусу іншим країнам
Про це повідомляє The Japan times.
Так, Японія виділить в рамках міжнародних зусиль щодо забезпечення справедливого доступу до рятуючих життя препаратів додаткові 30 млн доз COVID-вакцин.
Як відомо, країна вже доставила понад 23 млн доз вакцини від COVID-19 компанії AstraZeneca PLC власного виробництва в інші країни.
Частина з них була відправлена в Індонезію, Малайзію, Філіппіни, Тайвань, Таїланд і В'єтнам. Друга половина була розподілена через COVAX біднішим країнам.
Також Японія надаватиме рефрижератори та інші обладнання холодового ланцюга, необхідні для розподілу вакцин у віддалені райони.
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