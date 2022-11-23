Японія сенсаційно перемогла Німеччину на ЧС-2022 у Катарі
У 1-му турі групового етапу ЧС-2022 збірна Японії несподівано перемогла Німеччину
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Гра у Досі завершилася перемогою Японії з рахунком 2:1. Німеччина забила першою завдяки вдалого удару Ілкая Гюндогана з пенальті, але перевагу втримати не змогла.
Перемогу для Японії принесли Такума Асано та Ріцу Доан.
В іншому матчі групи Е сьогодні о 18:00 зустрінуться Іспанія та Коста-Рика.
У 2-му турі 27 листопада Німеччина зіграє з Іспанією, а Коста-Рика проти Японії.
ЧС-2022
1-й тур
23 листопада
Група Е
Німеччина - Японія 1:2
Голи: Гюндоган, 33 (пен.) - Доан, 75, Асано, 83
- 22 листопада на ЧС-2022 збірна Аргентини програла Саудівській Аравії. Данія не змогла здолати Туніс. Польща і Мексика зіграли внічию, а Франція розгромила Австралію.
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