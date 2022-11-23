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Головна Спорт Японія сенсаційно перемогла Німеччину на ЧС-2022 у Катарі

Японія сенсаційно перемогла Німеччину на ЧС-2022 у Катарі

23 листопада, 2022 середа
17:05
Спорт збірна Японії, ЧС-2022

У 1-му турі групового етапу ЧС-2022 збірна Японії несподівано перемогла Німеччину

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

Гра у Досі завершилася перемогою Японії з рахунком 2:1. Німеччина забила першою завдяки вдалого удару Ілкая Гюндогана з пенальті, але перевагу втримати не змогла.

Перемогу для Японії принесли Такума Асано та Ріцу Доан. 

В іншому матчі групи Е сьогодні о 18:00 зустрінуться Іспанія та Коста-Рика. 

У 2-му турі 27 листопада Німеччина зіграє з Іспанією, а Коста-Рика проти Японії. 

ЧС-2022

1-й тур

23 листопада

Група Е

Німеччина - Японія 1:2

Голи: Гюндоган, 33 (пен.) - Доан, 75, Асано, 83

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футбол
Японія
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чемпіонат світу-2022
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