Про це повідомляє Еспресо.TV.

Гра у Досі завершилася перемогою Японії з рахунком 2:1. Німеччина забила першою завдяки вдалого удару Ілкая Гюндогана з пенальті, але перевагу втримати не змогла.

Перемогу для Японії принесли Такума Асано та Ріцу Доан.

В іншому матчі групи Е сьогодні о 18:00 зустрінуться Іспанія та Коста-Рика.

У 2-му турі 27 листопада Німеччина зіграє з Іспанією, а Коста-Рика проти Японії.

ЧС-2022

1-й тур

23 листопада

Група Е

Німеччина - Японія 1:2

Голи: Гюндоган, 33 (пен.) - Доан, 75, Асано, 83

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