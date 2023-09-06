Японія та Туреччина співпрацюватимуть у відбудові інфраструктури України

Про це пише NHK.

У заяві вказано, що країни наступного року планують провести зустріч на рівні міністрів у Токіо, аби обговорити шляхи розширення двосторонньої торгівлі та інвестицій.

Туреччина та Японія також співпрацюватимуть у допомозі Україні з відбудовою інфраструктури. За словами турецького міністра, країна хоче працювати з Японією над розширенням співпраці в третіх країнах. Болат сказав, що відносини між країнами є важливими, і вони розвинулися майже до рівня альянсу.

Водночас Нісімура висловив сподівання, що обидві сторони продовжать зміцнювати економічні зв'язки та співпрацюватимуть у глобальних зусиллях.