Японія та Туреччина співпрацюватимуть у відбудові інфраструктури України
Міністр торгівлі Японії Ясутосі Нісімура та його турецький колега Омер Болат під час зустрічі у Стамбулі підписали спільну заяву: вони домовились співпрацювати у відбудові України та поглиблювати економічні зв'язки
Про це пише NHK.
У заяві вказано, що країни наступного року планують провести зустріч на рівні міністрів у Токіо, аби обговорити шляхи розширення двосторонньої торгівлі та інвестицій.
Туреччина та Японія також співпрацюватимуть у допомозі Україні з відбудовою інфраструктури. За словами турецького міністра, країна хоче працювати з Японією над розширенням співпраці в третіх країнах. Болат сказав, що відносини між країнами є важливими, і вони розвинулися майже до рівня альянсу.
Водночас Нісімура висловив сподівання, що обидві сторони продовжать зміцнювати економічні зв'язки та співпрацюватимуть у глобальних зусиллях.
- Крім того, у Сербії заявили про готовність брати участь у повоєнній відбудові України та підтримувати її європейську інтеграцію.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.24 Купівля 37.24Продаж 37.94
- EUR Купівля 40.19Продаж 41.12
- Актуальне
- Важливе