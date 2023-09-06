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Японія та Туреччина співпрацюватимуть у відбудові інфраструктури України

6 вересня, 2023 середа
09:03
Світ Бізнес-форум Японія - Туреччина

Міністр торгівлі Японії Ясутосі Нісімура та його турецький колега Омер Болат під час зустрічі у Стамбулі підписали спільну заяву: вони домовились співпрацювати у відбудові України та поглиблювати економічні зв'язки

Про це пише NHK

У заяві вказано, що країни наступного року планують провести зустріч на рівні міністрів у Токіо, аби обговорити шляхи розширення двосторонньої торгівлі та інвестицій.

Туреччина та Японія також співпрацюватимуть у допомозі Україні з відбудовою інфраструктури. За словами турецького міністра, країна хоче працювати з Японією над розширенням співпраці в третіх країнах. Болат сказав, що відносини між країнами є важливими, і вони розвинулися майже до рівня альянсу.

Водночас Нісімура висловив сподівання, що обидві сторони продовжать зміцнювати економічні зв'язки та співпрацюватимуть у глобальних зусиллях. 

  • Крім того, у Сербії заявили про готовність брати участь у повоєнній відбудові України та підтримувати її європейську інтеграцію. 
Економіка
Україна
Японія
Туреччина
Війна з Росією
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