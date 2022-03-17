Японія виявила біля своїх берегів чотири десантні кораблі Росії, - Reuters
МЗС Японії заявило про російські десантні кораблі біля берегів країни, які прямували з Далекого Сходу на захід
Про це пише Reuters.
Міноборони Японії оприлюднило фото десантних кораблів РФ, які зазвичай висаджують експедиційні сили на берег. Одне із суден перевозило військові вантажівки.
На запитання, чи можуть кораблі прямувати до України, у міністерстві заявили, що не знають їхнього точного маршруту, але "це можливо".
Морський патруль Японії вперше виявив російські судна, які можуть перевозити десятки танків, інші військові машини та сотні військових, і спостерігав за ними, коли вони проходили на захід від Тихого океану до Японського моря через вузьку протоку Цуруга, що відокремлює острів Хонсю від Хокайдо.
За словами японського військового представника, кораблі РФ незвично близько до Японії проходять через протоку.
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