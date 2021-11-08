Японія вперше за 15 місяців не зафіксувала жодної смерті від COVID-19
У Японії падає захворюваність на коронавірус - у неділю, 7 листопада, вперше не зафіксували жодної нової смерті
Про це повідомляє Associated Press.
У понеділок, 7 листопада, японські органи охорони здоров'я повідомили, що за попередню добу не було зареєстровано жодної смерті від COVID-19.
Згідно з даними міністерства, востаннє жодної смерті за добу не сталося 2 серпня 2020 року.
У понеділок Японія послабила обмеження на в'їзд для повністю вакцинованих іноземних робітників, студентів і подорожуючих з бізнес-метою, якщо їхня поїздка спланована спонсорами та вони дотримуються 10-денної самоізоляції.
Період самоізоляції для громадян Японії та проживаючих у країні іноземців скоротили до трьох днів замість попередніх десяти.
Зараз у країні 74% повністю вакцинованих. Японія поступово відновлює соціальну та економічну активність, хоча експерти застерігають проти занадто швидкого послаблення карантинних обмежень.
Всього з початку пандемії у Японії зафіксовано 18 310 смертей внаслідок коронавірусу.
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