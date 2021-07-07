Японія вперше згадала російську кіберзагрозу в проекті стратегії нацбезпеки
Японія вперше згадала про кіберзагрози з боку Росії та Китаю в проекті стратегії національної безпеки
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на японські ЗМІ.
За даними японської сторони, існує ймовірність, що Китай здійснює крадіжку інформації оборонних технологічних підприємств, в той час, як Росія проводить кібератаки для здійснення військових і політичних цілей.
Нова стратегія кібербезпеки має бути затверджена восени. Японія для зміцнення кібербезпеки готова проводити навчання з США.
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