Японія вперше згадала російську кіберзагрозу в проекті стратегії нацбезпеки

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на японські ЗМІ.

За даними японської сторони, існує ймовірність, що Китай здійснює крадіжку інформації оборонних технологічних підприємств, в той час, як Росія проводить кібератаки для здійснення військових і політичних цілей.

Нова стратегія кібербезпеки має бути затверджена восени. Японія для зміцнення кібербезпеки готова проводити навчання з США.