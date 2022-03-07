Японія закликає своїх громадян не відвідувати РФ
МЗС Японії рекомендує своїм громадянам не подорожувати до Росії
Про це пише NHK.
МЗС Японії встановило третій рівень загрози для громадян, які прибувають до РФ, а в російських регіонах на кордоні з Україною - максимальний четвертий рівень.
"Міністерство закликає громадян Японії обміркувати питання про те, щоб залишити Росію на комерційних авіалініях, які ще доступні. Воно також закликає їх відмовитися від будь-яких поїздок до цієї країни", - інформує видання.
За інформацією МЗС Японії, станом на 6 березня в дипмісіях у Росії зареєстровані приблизно 2,4 тис. японців.
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