Японія закликає своїх громадян не відвідувати РФ

Про це пише NHK.



МЗС Японії встановило третій рівень загрози для громадян, які прибувають до РФ, а в російських регіонах на кордоні з Україною - максимальний четвертий рівень.



"Міністерство закликає громадян Японії обміркувати питання про те, щоб залишити Росію на комерційних авіалініях, які ще доступні. Воно також закликає їх відмовитися від будь-яких поїздок до цієї країни", - інформує видання.



За інформацією МЗС Японії, станом на 6 березня в дипмісіях у Росії зареєстровані приблизно 2,4 тис. японців.

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