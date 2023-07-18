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Японські ілюстратори планують використати можливості ШІ для створення нової манги

18 липня, 2023 вiвторок
12:08
Культура Штучний інтелект, ШІ

У Японії планують створити продовження відомої манги "Black Jack" Макото Тедзуки, використовуючи для цього можливості штучного інтелекту. Очікується, що ШІ пропонуватиме розвиток сюжету, створюватиме дизайн персонажів і діалоги

Про це пише KYODO.

Нещодавно в Токіо було запущено проєкт зі створення нового епізоду "Чорного Джека", відомої манги Осаму Тедзука, за допомогою генеративного штучного інтелекту. Зазначається, що проєкт буде спрямований на використання генеративного штучного інтелекту, який можна навчити пристосуватися до минулих сюжетів та запам'ятовувати персонажів манги.

Нова манга буде випущена в щотижневому журналі коміксів "Shukan Shonen Champion", який показував серію Black Jack з 1973 по 1983 рік. Син японського манґака Осаму Тедзука та організатор проєкту Макото Тедзука сказав, що незалежно від того, як буде використаний штучний інтелект, він не дасть кінцевого продукту, який перевершить оригінальну роботу його батька.

Учасники проєкту очікують, що технологія відіграватиме допоміжну роль у творчому процесі, наприклад пропонуватиме сюжетні пропозиції, а також створюватиме дизайн персонажів і діалоги на основі підказок за інструкціями творців.

Художники манги точно не впевнені, наскільки можна покладатися на ШІ для створення творів, достатньо захопливих для продажу публіці. Вони також стурбовані потенціалом штучного інтелекту для порушення авторських прав, враховуючи, що такі технології зазвичай навчаються з використанням величезних обсягів даних з інтернету.

Проте Макото Тедзука вважає, що штучному інтелекту все ще важко імітувати різні неоднозначності та тонкощі у вигаданих світах і сюжетних лініях, породжених процесом творчого письма людини.

"Наприклад, я думаю, можливо, що штучний інтелект згенерує зображення, яке буде надто чітким і точним, і творцю потрібно буде налаштувати його, щоб додати певну глибину та неоднозначність", - сказав він.

  • 3 липня голова урядової ради зі стратегії ШІ, професор Токійського університету Ютака Мацуо заявив, що Японія схиляється до м’якіших правил щодо штучного інтелекту, порівняно з Євросоюзом. За його словами, більш м'який підхід Японії до регулювання штучного інтелекту може затьмарити зусилля ЄС щодо встановлення своїх правил як глобального стандарту.
Світ
Наука
Японія
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