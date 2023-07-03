Японія схиляється до м’якіших правил щодо штучного інтелекту, порівняно з ЄС, - професор Мацуо
Більш м'який підхід Японії до регулювання штучного інтелекту може затьмарити зусилля ЄС щодо встановлення своїх правил як глобального стандарту
Про це інформує Reuters.
Голова урядової ради зі стратегії ШІ, професор Токійського університету Ютака Мацуо, назвав правила ЄС "трохи занадто суворими".
"З ЄС питання полягає не стільки в тому, як просувати інновації, скільки в тому, щоб змусити вже великі компанії взяти на себе відповідальність", – сказав Мацуо.
Досягнення у галузі генеративного штучного інтелекту компаніями, такими як OpenAI, за підтримки Microsoft, викликають хвилювання та занепокоєння через потенціал трансформації бізнесу та суспільства. ШІ є однією з технологій, за розробку яких США та союзні промислові демократії змагаються з Китаєм, поряд з передовими напівпровідниками та квантовими комп'ютерами.
"Є речі, які дійсно викликають занепокоєння, і я думаю, що ці речі, ймовірно, повинні турбувати будь-яку демократію. З партнерами-однодумцями та друзями, такими як Японія чи США, я думаю, що важливо пояснити, що ми зробили", – вважає глава промисловості ЄС Тьєррі Бретон про регуляторний підхід ЄС.
Повідомляється, що штучний інтелект може допомогти Японії впоратися зі скороченням населення та дефіцитом робочої сили. Це також може стимулювати попит на передові чіпи, які планує виробляти урядове підприємство Rapidus, щоб відновити лідерство Японії у технологіях.
За словами експертів, обчислювальна потужність Японії, що визначається наявністю графічних процесорів (GPU) для навчання ШІ, значно відстає від американської.
"Якби ви збільшили графічні процесори в Японії в 10 разів, це, ймовірно, все одно було б менше, ніж в OpenAI", – додав професор Мацуо.
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