Про це пише Reuters.

Зазначається, що технологія генеративного штучного інтелекту, яка може створювати прозу з текстових підказок, захопила громадськість після того, як запустили додаток ChatGPT. Крім того, штучний інтелект став предметом занепокоєння через його здатність створювати підроблені зображення та іншу дезінформацію.

"Дзвіночки тривоги щодо останньої форми штучного інтелекту - генеративного ШІ - приголомшливі. І вони найгучніші від розробників, які його створили. Ми повинні сприймати ці попередження серйозно", - сказав генсек ООН.

За його словами, до кінця року почнуться роботи над консультативним органом високого рівня з питань штучного інтелекту, який регулярно переглядатиме механізми управління ШІ й даватиме відповідні рекомендації щодо прав людини, верховенства права та загального блага для людства.

"Я прихильник ідеї, що ми могли б мати агентство штучного інтелекту на основі того, чим є сьогодні Міжнародне агентство з атомної енергії", - додав Гутерреш.

Генеральний секретар також зазначив, що така модель буде дуже цікавою, однак її можуть створити тільки держави-члени ООН, а не Секретаріат.