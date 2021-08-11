Яремчук забив гол "Спартаку" в ЛЧ у своєму першому матчі за "Бенфіку"

Про це повідомляє Еспресо.TV.



У другому матчі третього кваліфікаційному раунді ЛЧ "Бенфіка" перемогла "Спартак" з рахунком 2:0 (перший матч - 2:0). На 92-й хвилині ворота росіян вразив українець Роман Яремчук.



Для форварда - це перший гол за португальців, ба більше, це і перша поява нападника на полі за лісабонський топ-клуб. Яремчук з'явився в грі на 64-й хвилині.

Роман Яремчук підписав з "Бенфікою" контракт до 2026 року. "Гент" отримав від лісабонців 17 млн євро за 75% прав на українського форварда. Охочі придбати українця повинні будуть заплатити португальцям 100 млн євро.



"Бенфіка" перемогла "Спартак" і вийшла у плей-офф раунд кваліфікації ЛЧ, де зустрінеться з нідерландським ПСВ.

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