Яремчук забив гол "Спартаку" в ЛЧ у своєму першому матчі за "Бенфіку"
У матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів Роман Яремчук забив м'яч у ворота "Спартака" за"Бенфіку"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У другому матчі третього кваліфікаційному раунді ЛЧ "Бенфіка" перемогла "Спартак" з рахунком 2:0 (перший матч - 2:0). На 92-й хвилині ворота росіян вразив українець Роман Яремчук.
Для форварда - це перший гол за португальців, ба більше, це і перша поява нападника на полі за лісабонський топ-клуб. Яремчук з'явився в грі на 64-й хвилині.
Роман Яремчук підписав з "Бенфікою" контракт до 2026 року. "Гент" отримав від лісабонців 17 млн євро за 75% прав на українського форварда. Охочі придбати українця повинні будуть заплатити португальцям 100 млн євро.
"Бенфіка" перемогла "Спартак" і вийшла у плей-офф раунд кваліфікації ЛЧ, де зустрінеться з нідерландським ПСВ.
- 1 серпня "Бенфіка" купила у "Гента" за 17 млн євро українського нападника Романа Яремчука.
- 10 серпня у 3-му раунді кваліфікації Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" обіграв бельгійський "Генк".
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