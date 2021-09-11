Яремчук забив гол за "Бенфіку" перед матчем ЛЧ проти "Динамо"
Український футболіст Роман Яремчук забив гол за "Бенфіку" в чемпіонаті Португалії перед матчем Ліги чемпіонів проти "Динамо"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Яремчук вийшов на заміну на 63-й хвилині матчу 5-го туру чемпіонату Португалії проти "Санта-Клари", а вже на 68-й відзначився забитим голом та встановив остаточний результат матчу - 5:0 на користь лісабонського клубу.
Для "Бенфіки" ця гра була останньою перед зустріччю з "Динамо" у 1-му турі Ліги чемпіонів у Києві, яка відбудеться 14 вересня.
Команда Яремчука має 15 очок та очолює турнірну таблицю чемпіонату Португалії.
Український форвард у нинішньому сезоні зіграв за "Бенфіку" 6 матчів, забив 2 голи та віддав 2 результативні передачі.
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Нагадаємо, 14 серпня Яремчук віддав результативну передачу в дебютному матчі за "Бенфіку" в чемпіонаті Португалії.
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