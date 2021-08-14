Українець Яремчук провів феноменальний дебютний матч у чемпіонаті Португалії
Українець Роман Яремчук вдало зіграв за "Бенфіку" у дебютному матчі в чемпіонаті Португалії з футболу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Українець з'явився на полі з перших хвилин. Для Романа Яремчука цей матч став дебютним за "Бенфіку" у чемпіонаті Португалії. Форвард провів його феноменально.
На 8-й хвилині голкіпер "Ароуки" Віктор Брага сфолив на Яремчуку та отримав за це червону картку. Це була перша позитивна дія українця в матчі - він залишив суперника у меншості.
Наприкінці першого тайму нападник віддав результативну передачу на Джан-Луку Вальдшмідта. "Бенфіка" вийшла вперед. А на 43-й хвилині Роман Яремчук забив вже сам і зробив рахунок 2:0.
На 57-й хвилині українця замінили.
Чемпіонат Португалії
2-й тур
14 серпня
"Бенфіка" - "Ароука" 2:0
Голи: Вальдшмідт, 38, Яремчук, 43
Вилучення: Брага, 8
- 1 серпня "Бенфіка" купила у "Гента" за 17 млн євро українського нападника Романа Яремчука.
- 11 серпня у матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів Роман Яремчук допоміг забити м'яч у ворота "Спартака" за"Бенфіку".
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