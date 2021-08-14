Українець Яремчук провів феноменальний дебютний матч у чемпіонаті Португалії

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Українець з'явився на полі з перших хвилин. Для Романа Яремчука цей матч став дебютним за "Бенфіку" у чемпіонаті Португалії. Форвард провів його феноменально.



На 8-й хвилині голкіпер "Ароуки" Віктор Брага сфолив на Яремчуку та отримав за це червону картку. Це була перша позитивна дія українця в матчі - він залишив суперника у меншості.



Наприкінці першого тайму нападник віддав результативну передачу на Джан-Луку Вальдшмідта. "Бенфіка" вийшла вперед. А на 43-й хвилині Роман Яремчук забив вже сам і зробив рахунок 2:0.



На 57-й хвилині українця замінили.



Чемпіонат Португалії



2-й тур



14 серпня



"Бенфіка" - "Ароука" 2:0



Голи: Вальдшмідт, 38, Яремчук, 43



Вилучення: Брага, 8