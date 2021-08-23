Ярмак випустив патріотичний кліп присвячений Ступці, Чорноволу та іншим видатним українцям, в ньому знялися Жадан та Тарабарова

Відео опубліковане на YouTube.



"Я щасливий жити і знайти найкрутіших та неймовірно сильних людей нашої країни! Хочу цінувати і казати дякую за їхню діяльність поки вони живі, здорові і продовжують робити Україну кращою! Це країна для порядних людей і залишити її мають тільки покидьки, а не ми з вами!" - написав Ярмак у своєму Instagram.



У кліпі знялися олімпійський чемпіон і народний депутат України Жан Беленюк і легковаговик Денис Берінчик (15-0, 8 КО), поет та письменник Сергій Жадан, Євген Янович, Денис Бігус, Олександр Положинський, ТНМК, Світлана Тарабарова, Валерій Маркус, Віталій Дейнега, Максим Єрмохін.



Також у кліпі присутні фото Кузьми Скрябіна, Володимира Івасюка, Богдана Ступки, Олександра Довженка, Бориса Патона, Михайла Драгоманова, Сергія Корольова, Володимира Великого, Богдана Хмельницького, Данила Галицького, Степана Бандери, Ярослава Мудрого, Михайла Грушевського, Івана Мазепи, Тараса Шевченка, Лесі Українки, Івана Франка, Василя Стуса, Миколи Гоголя, Сергія Нігояна, Катерини Гандзюк та інших.



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