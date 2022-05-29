Ярмарок та дегустація страв. В Естонії відбувся День української культури

Про це повідомило посольство України в Естонії у facebook.

До події долучились представники українських осередків Естонії. З вітальним словом на заході виступила посол України в Естонії Мар’яна Беца.

У програмі Дня української культури було проведення ярмарку українських товарів, дегустація української кухні, проведення майстеркласів з виготовлення української народної іграшки і плетіння камуфляжних сіток. Також були музичні номери та читання поетичних творів.

Гроші за продані квитки скерують на допомогу українцям, що постраждали від війни, а також на допомогу ЗСУ.

Біженці з України становлять 3% населення Естонії. З 27 лютого країна прийняла 40 047 українців.

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