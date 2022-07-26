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Ярмоленко дебютував у команді Реброва

26 липня, 2022 вiвторок
08:01
Спорт Андрій Ярмоленко

Український футболіст Андрій Ярмоленко зіграв перший матч за "Аль-Айн" з ОАЕ

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

Ярмоленко вийшов на заміну в другому таймі товариського матчу проти клубу п'ятого німецького дивізіону "Ганкофен-Гайлінг". "Аль-Айн" переміг 1:0. Гол на 33-й хвилині забив марокканець Суф'ян Рахімі. 

Головним тренером "Аль-Айну" є українець Сергій Ребров. 

32-річний Ярмоленко перейшов до "Аль-Айну" з англійського "Вест Гему", за який грав з 2018 до 2022 року. У 2007 - 2017 роках Ярмоленко був гравцем київського "Динамо", а у сезоні 2017/18 - дортмундської "Борусії" з Німеччини.

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футбол
Андрій Ярмоленко
ОАЕ
Сергій Ребров
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