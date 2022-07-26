Ярмоленко дебютував у команді Реброва
Український футболіст Андрій Ярмоленко зіграв перший матч за "Аль-Айн" з ОАЕ
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Ярмоленко вийшов на заміну в другому таймі товариського матчу проти клубу п'ятого німецького дивізіону "Ганкофен-Гайлінг". "Аль-Айн" переміг 1:0. Гол на 33-й хвилині забив марокканець Суф'ян Рахімі.
Головним тренером "Аль-Айну" є українець Сергій Ребров.
32-річний Ярмоленко перейшов до "Аль-Айну" з англійського "Вест Гему", за який грав з 2018 до 2022 року. У 2007 - 2017 роках Ярмоленко був гравцем київського "Динамо", а у сезоні 2017/18 - дортмундської "Борусії" з Німеччини.
- 13 липня Андрій Ярмоленко перейшов з "Вест Гема" до "Аль-Айна".
- 19 липня Ярмоленко заявив, що відхилив пропозицію київського "Динамо" через війну в Україні.
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