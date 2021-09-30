Ярмоленко допоміг "Вест Гему" перемогти "Рапід" в Лізі Європи

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Матч закінчився перемогою "Вест Гема" з рахунком 2:0. Перший гол за лондонців забив Деклан Райс. На 29-й хвилині хавбек з близької відстані відправив м'яч у сітку воріт.



"Вест Гем" подвоїв свою перевагу на останніх секундах матчу. На 94-й хвилині гол забив алжирець Мохамед Саїд Бенрахма.



Андрій Ярмоленко з'явився на полі з перших хвилин і був замінений лише на 76-й хвилині зустрічі. Українець доклав своїх зусиль для перемоги "Вест Гема".



У цій Лізі Європи "Вест Гем" грає у групі H з "Рапідом", загребським "Динамо" і "Генком". Після 2-х перемог лондонці очолили квартет. Слідом друге-третє місце ділять хорвати та бельгійці, у них по 3 бали. Остання позиція і 0 очок у австрійців.

Ліга Європи



2-й тур



30 вересня



"Вест Гем" (Англія) - "Рапід" (Австрія) 2:0



Голи: Райс, 29, Бенрахма, 90+4

30 вересня у 2-му турі групового етапу Ліги конференцій луганська "Зоря" розгромно програла італійській "Ромі".

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