Про це повідомляє UAEkick.

За даними видання з ОАЕ, клуб вирішив не продовжувати угоду з українцем, яка розрахована до літа 2023 року. Причиною такого рішення стало невдоволення грою Ярмоленка, який у нинішньому сезоні провів за "Аль-Айн" 30 матчів, забив 9 голів та віддав 6 результативних передач.

33-річний Андрій Ярмоленко виступає в ОАЕ з липня 2022 року. Головним тренером "Аль-Айна" є інший українець - Сергій Ребров, який влітку також, ймовірно залишить клуб.

Під його керівництвом команда у нинішньому сезоні не змогла захистити чемпіонський титул та поступилася ним "Аль-Ахлі".