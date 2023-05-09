Ярмоленко влітку залишить команду Реброва, - ЗМІ
Український футболіст Андрій Ярмоленко влітку залишить "Аль-Айн" після завершення контракту з клубом з ОАЕ
Про це повідомляє UAEkick.
За даними видання з ОАЕ, клуб вирішив не продовжувати угоду з українцем, яка розрахована до літа 2023 року. Причиною такого рішення стало невдоволення грою Ярмоленка, який у нинішньому сезоні провів за "Аль-Айн" 30 матчів, забив 9 голів та віддав 6 результативних передач.
33-річний Андрій Ярмоленко виступає в ОАЕ з липня 2022 року. Головним тренером "Аль-Айна" є інший українець - Сергій Ребров, який влітку також, ймовірно залишить клуб.
Під його керівництвом команда у нинішньому сезоні не змогла захистити чемпіонський титул та поступилася ним "Аль-Ахлі".
- 1 лютого стало відомо, що "Динамо" розпочало переговори про повернення до Києва.
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