Ярмоленко забив третій у сезоні гол за команду Реброва
Український футболіст Андрій Ярмоленко забив третій у сезоні гол за "Аль-Айн" у чемпіонаті ОАЕ
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Ярмоленко відкрив рахунок у грі проти "Аль-Насра" на 13-й хвилині. Гол українця допоміг його команді здобути перемогу з рахунком 3:1.
"Аль-Айн" під керівництвом Сергія Реброва має 13 очок та займає в чемпіонаті ОАЕ друге місце.
Андрій Ярмоленко зіграв за свою нову команду 7 матчів, забив 3 голи та віддав 4 результативні передачі.
- 28 вересня Андрій Ярмоленко зіграв проти Шотландії 121-й матч за збірну України та перевершив досягнення Андрія Шевченка.
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