Про це повідомляє Еспресо.TV.

Ярмоленко відкрив рахунок у грі проти "Аль-Насра" на 13-й хвилині. Гол українця допоміг його команді здобути перемогу з рахунком 3:1.

"Аль-Айн" під керівництвом Сергія Реброва має 13 очок та займає в чемпіонаті ОАЕ друге місце.

Андрій Ярмоленко зіграв за свою нову команду 7 матчів, забив 3 голи та віддав 4 результативні передачі.

28 вересня Андрій Ярмоленко зіграв проти Шотландії 121-й матч за збірну України та перевершив досягнення Андрія Шевченка.

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