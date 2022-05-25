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Головна Спорт Ярмоленко, Зінченко та Миколенко прибули до збірної України з футболу

Ярмоленко, Зінченко та Миколенко прибули до збірної України з футболу

25 травня, 2022 середа
01:38
Спорт Андрій Ярмоленко, збірна України

Футболісти англійських клубів Андрій Ярмоленко, Олександр Зінченко та Віталій Миколенко прибули до розташування збірної України

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

Ярмоленко та Зінченко вже встигли взяти участь в денному тренуванні. На Миколенка чекала індивідуальна програма, у лівого захисникаи "Евертона" забій гомілкостопу, але травма не є серйозною.

Також заняття 24 травня пропускали Микола Шапаренко та Михайло Мудрик – у них незначні пошкодження. Захисник Денис Попов завершує курс реабілітації.

1 червня у Глазго на збірну України чекає гра відбору на ЧС-2022 проти Шотландії. У разі перемоги - 5 червня у Кардіффі відбудеться вирішальна зустріч за путівку до Катару проти Уельсу.

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футбол
Збірна України
Андрій Ярмоленко
Олександр Зінченко
травми
ЧС-2022
Віталій Миколенко
УАФ
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