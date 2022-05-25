Ярмоленко, Зінченко та Миколенко прибули до збірної України з футболу
Футболісти англійських клубів Андрій Ярмоленко, Олександр Зінченко та Віталій Миколенко прибули до розташування збірної України
Про це повідомляє Українська асоціація футболу.
Ярмоленко та Зінченко вже встигли взяти участь в денному тренуванні. На Миколенка чекала індивідуальна програма, у лівого захисникаи "Евертона" забій гомілкостопу, але травма не є серйозною.
Також заняття 24 травня пропускали Микола Шапаренко та Михайло Мудрик – у них незначні пошкодження. Захисник Денис Попов завершує курс реабілітації.
1 червня у Глазго на збірну України чекає гра відбору на ЧС-2022 проти Шотландії. У разі перемоги - 5 червня у Кардіффі відбудеться вирішальна зустріч за путівку до Катару проти Уельсу.
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11 травня збірна України переграла "Борусію" з Менхенгладбаха у товариському матчі з рахунком 2:1. 17 травня команда Олександра Перакова перемогла італійський "Емполі" - 3:1, а наступного дня зіграла внічию 1:1 з хорватською "Рієкою".
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Збірна України перед відбірковою грою чемпіонату світу-2022 з футболу проти Шотландії більше не проведе жодного товариського матчу.
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