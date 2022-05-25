Ярмоленко, Зінченко та Миколенко прибули до збірної України з футболу

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

Ярмоленко та Зінченко вже встигли взяти участь в денному тренуванні. На Миколенка чекала індивідуальна програма, у лівого захисникаи "Евертона" забій гомілкостопу, але травма не є серйозною.

Також заняття 24 травня пропускали Микола Шапаренко та Михайло Мудрик – у них незначні пошкодження. Захисник Денис Попов завершує курс реабілітації.

1 червня у Глазго на збірну України чекає гра відбору на ЧС-2022 проти Шотландії. У разі перемоги - 5 червня у Кардіффі відбудеться вирішальна зустріч за путівку до Катару проти Уельсу.

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