Ярош до Зеленського: Перед тим, як щось виголошувати, думайте і не підігравайте російській агентурі

Дмитро Ярош публічно звернувся до президента Володимира Зеленського і закликав його "хоч трохи думати і не підігравати російській агентурі, що діє у коридорах вищої державної влади".



На своїй сторінці у Facebook командувач УДА написав:



"Я категоричний противник поширення панічних настроїв в українському суспільстві!



Але, при цьому, я вважаю, що применшувати загрозу широкомасштабного або локального вторгнення Ерефіі в Україну, або великого загострення на Східному фронті, ні в якому разі неможна…



Будь-які заяви людей влади, які говорять про те, що «Росія не нападе», можуть бути демобілізуючими для українського суспільства і диверсією проти спроможностей Нації нейтралізувати зовнішні загрози…



Окрім того, після таких "миротворчих" заяв владоможців, наші західні союзники мають всі підстави припинити постачання такого потрібного Збройним Силам України озброєння, боєприпасів, інших засобів…



Звертаюсь до пана Зеленського: перед тим, як щось виголошувати, треба хоч трохи думати і не підігравати

російській агентурі, що діє у коридорах вищої державної влади!



Від кожного слова Верховного Головнокомандувача, зараз, залежить майбутнє України…



ДумайТе. Якщо є чим…".



Нагадаємо, що 28 січня на зустрічі із представниками іноземних ЗМІ Володимир Зеленський наголосив, що варто обережно висловлювати думку про можливий початок війни на території України.