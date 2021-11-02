Яроша призначили радником Головнокомандувача ЗСУ

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Наказом генерал-лейтенанта Валерія Залужного призначений Радником Головнокомандувача Збройних Сил України. Дякую за довіру", - повідомив він.





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