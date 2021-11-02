Яроша призначили радником Головнокомандувача ЗСУ
Екснардепа, колишнього лідера "Правого сектору", командувача Української добровольчої армії Дмитра Яроша призначили радником Головнокомандувача Збройних Сил України
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"Наказом генерал-лейтенанта Валерія Залужного призначений Радником Головнокомандувача Збройних Сил України. Дякую за довіру", - повідомив він.
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