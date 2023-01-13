Про це генеральний директор YASNO Сергій Коваленко повідомив у facebook.

"Сьогодні на вулиці незначно потеплішало, проте обмеження на Київ залишилися такими ж, як і були вчора. Колеги намагаються відключати за графіками, проте у ранкові та вечірні піки користувачам вкладатися досить складно. Тому відключати доводиться більшими групами", - зазначив він.

Зокрема щодо експорту електроенергії, гендиректор YASNO наголосив, що ситуація лишилася незмінною: комерційний експорт Україна не здійснює.

Так звані синхронні перетоки в системі, які видно на дешбордах із сайту ENTSO-E, за інформацією Коваленка, зумовлені тим, що навесні 2022 року Україна стала учасницею європейської енергетичної системи, тож відтоді країни Європи можуть користуватися українськими мережами для передавання електроенергії між собою. Саме це, за словами гендиректора YASNO, відбувається наразі.

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"Більше того, імпортується в Україну зараз більше, ніж віддається назад до Європи. І це нормально. Бо наша генерація зараз не може виробляти необхідну кількість електроенергії, щоб закривати попит", — додав Коваленко.

Окрім того, як зауважив він, нещодавно бізнес отримав змогу імпортувати електроенергію з Європи для власного використання. Так, наприклад, якщо велике виробництво імпортуватиме для себе електроенергію на рівні власного споживання у вересні 2022 року, то в разі відсутності локальних аварій і безперешкодного постачання електроенергії, таке підприємство не братиме участі в стабілізаційних відключеннях.

Також за словами Коваленка, це дасть змогу звільнити більше потужності української генерації, яку можна буде розподілити на побутових споживачів та знизити кількість і тривалість відключень.

Нагадаємо, 11 січня в Укренерго повідомляли, що обсяги відключення електроенергії можуть зменшитись на цих вихідних через потепління та відновлення енергосистеми після обстрілів РФ. Там запевняли, що "нам знову буде легше "упакувати" споживання в той обсяг генерації, який ми маємо".

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