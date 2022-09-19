Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Добре, що заяви Орбана стали відомі широкому загалу. У мене є підозри, що Орбан знав про підготовку Путіна до війни проти України, як мінімум ще влітку 2021 року, можливо він не знав про масштаби війни. Очевидно, що Орбан не такий наївний, щоб не розуміти, що йому дешевий газ дають в обхід території України, настільки дешевий, що він виглядає конкурентним", - зазначив Воля.

За його словами, дешевий газ - це передоплата Путіна за те, щоб Орбан займав антиєвропейську позицію з приводу санкцій ЄС проти РФ.

"ЄС повинен впритул підійти до розгляду процедур, щоб не вигодовувати коштом платників податків ЄС цього монстра великодержавності. Орбан - це яйця путінської зозулі, які зараз підкинуті у гніздо ЄС і за допомогою грошей ЄС, цей режим міцнішає. Путін розраховує, що ЄС розвалиться", - підкреслив Воля.

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