"Йде вже новий етап": генерал Маломуж пояснив активізацію ворогом ракетних атак України

Про це він розповів в етері Еспресо.

"У першу чергу росіяни зорієнтувалися, що ми змінили тактику завдання стратегічних ударів і по Криму, і по території Росії, і по Москві. Ми, задіюючи як безпілотники, так і відповідні ракети, нищимо конкретну інфраструктуру, кораблі Чорноморського флоту РФ, пускові установки, аеродроми й навіть стратегічні літаки. Це перший фактор, який спонукає противника активізувати атаки", - пояснив генерал.

Микола Маломуж зауважив щодо другого фактору – намагання ворога завдати якомога більше нам шкоди. Це й аеродроми, якщо говорити про Хмельницьку область. Наприклад, Львівщина – інфраструктурні проєкти. Одещина – портове господарство та зернові термінали. А також уражаючи житлові комплекси, ворог має на меті – подавити дух українського народу.

"Це вже йде новий етап. У РФ накопичили та удосконалили, наприклад, ракети Х-101, Х-555, зрозуміло, що були й "іскандери", і "калібри". Ще за нашими даними росіяни накопичують "кинджали", десь 120 ракет на місяць. Відповідно, коли є потенціал, противник завдає комплексні удари, але тепер вже з новою стратегією. Наприклад, на сьогодні атака йде на конкретні міста або об'єкти стратегічного рівня, а потім відбувається різка переорієнтація на територію нашої держави. Вони орієнтуються, що ми свої системи ППО десь дезорієнтуємо і будемо направляти ракетні системи на траєкторії ракет, які вони нам показали. А в останні секунди ракети змінять свої напрямки й вони завдадуть удари по конкретних об'єктах або містах. Таку тактику ми вже знаємо. Ці ворожі ракетні атаки – відповідь на нашу активність на територіях Криму та РФ", - підкреслив ексголова Служби зовнішньої розвідки України.

Маломуж додав, що з іншого боку це і тестування перед осіннім періодом, промацування наших об'єктів інфраструктури, енергетики, нафтобаз та інших систем, які забезпечують життя, діяльність громадян України та ЗСУ.

21 вересня міноборони РФ підтвердило масовану атаку на Крим, звинувативши у ній ЗСУ. Вони зазначають, що засоби ППО знищили 19 безпілотників над півостровом

Україна зранку 21 вересня пережила дві хвилі ракетних атак з боку РФ. У Києві, на Київщині, в Черкасах та Харкові є постраждалі. У Черкасах зруйнований готель









