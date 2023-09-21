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Ексклюзив

"Йде вже новий етап": генерал Маломуж пояснив активізацію ворогом ракетних атак України

21 вересня, 2023 четвер
09:49
Війна з Росією

Микола Маломуж, генерал армії України, ексголова Служби зовнішньої розвідки України, зазначив, що у РФ накопичують ракетний потенціал для комплексних ударів, щоб відповісти за нашу активність на території Криму та РФ, а також тестують нас перед осіннім періодом

Про це він розповів в етері Еспресо.

"У першу чергу росіяни зорієнтувалися, що ми змінили тактику завдання стратегічних ударів і по Криму, і по території Росії, і по Москві. Ми, задіюючи як безпілотники, так і відповідні ракети, нищимо конкретну інфраструктуру, кораблі Чорноморського флоту РФ, пускові установки, аеродроми й навіть стратегічні літаки. Це перший фактор, який спонукає противника активізувати атаки", - пояснив генерал.

Микола Маломуж зауважив щодо другого фактору – намагання ворога завдати якомога більше нам шкоди. Це й аеродроми, якщо говорити про Хмельницьку область. Наприклад, Львівщина – інфраструктурні проєкти. Одещина – портове господарство та зернові термінали. А також уражаючи житлові комплекси, ворог має на меті – подавити дух українського народу.

"Це вже йде новий етап. У РФ накопичили та удосконалили, наприклад, ракети Х-101, Х-555, зрозуміло, що були й "іскандери", і "калібри". Ще за нашими даними росіяни накопичують "кинджали", десь 120 ракет на місяць. Відповідно, коли є потенціал, противник завдає комплексні удари, але тепер вже з новою стратегією. Наприклад, на сьогодні атака йде на конкретні міста або об'єкти стратегічного рівня, а потім відбувається різка переорієнтація на територію нашої держави. Вони орієнтуються, що ми свої системи ППО десь дезорієнтуємо і будемо направляти ракетні системи на траєкторії ракет, які вони нам показали. А в останні секунди ракети змінять свої напрямки й вони завдадуть удари по конкретних об'єктах або містах. Таку тактику ми вже знаємо. Ці ворожі ракетні атаки – відповідь на нашу активність на територіях Криму та РФ", - підкреслив ексголова Служби зовнішньої розвідки України.

Маломуж додав, що з іншого боку це і тестування перед осіннім періодом, промацування наших об'єктів інфраструктури, енергетики, нафтобаз та інших систем, які забезпечують життя, діяльність громадян України та ЗСУ.

  • 21 вересня міноборони РФ підтвердило масовану атаку на Крим, звинувативши у ній ЗСУ. Вони зазначають, що засоби ППО знищили 19 безпілотників над півостровом
  • Україна зранку 21 вересня пережила дві хвилі ракетних атак з боку РФ. У Києві, на Київщині, в Черкасах та Харкові є постраждалі. У Черкасах зруйнований готель





 

Україна
Росія
Крим
ППО
Микола Маломуж
ракетний удар
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