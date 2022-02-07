"Йдеться про вибори під дулами автоматів РФ": Синютка назвав "надзвичайною небезпекою для держави" пряму зустріч Зеленського з Путіним
Народний депутат Олег Синютка вважає, що всі розмови щодо виконання Мінських угод ведуться навколо російського наративу
Про це він заявив у ефірі програми "Тиждень з Марією Гурською" на Еспресо.TV.
"Що стосується Мінських домовленостей, давайте чесно скажемо, те, що підписувалось у 2014-15 роках і те, на що погодився Зеленський під час "нормандського формату" в Парижі чи під час зустрічі радників. Я маю на увазі "формулу Штайнмаєра" - це дві великі різниці. Бо вона і те, що сьогодні обговорюють всі - це російський наратив чистої води", - сказав Синютка.
Він додав, що до 2019 року Україна не погоджувалась обговорювати політичну складову, не виконуючи безпекову частину.
"Війська на кордоні, миротворці, виведення російських військ, відновлення роботи українських політичних партій і ГО, а тоді говоримо про політичну складову. Сьогодні йде мова про те, щоб під дулами російських автоматів провести вибори - на це не можна погоджуватися. Це є загроза нацбезпеці Україні. Я не знаю, яким чином і для чого Зеленський шукає прямої зустрічі з Путіним. Це надзвичайно небезпечно для держави", - підсумував нардеп.
- 31 січня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що виконання Мінських угод означає знищення України
- Згодом Путін звинуватив Україну у "хронічному саботажі" Мінських домовленостей.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що іноземні партнери не тиснуть на Україну для виконання Мінських угод щодо Донбасу на умовах Росії.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.79
Купівля 27.79Продаж 28.12
-
EUR
Купівля 31.71Продаж 32.2
- Актуальне
- Важливе