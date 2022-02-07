"Йдеться про вибори під дулами автоматів РФ": Синютка назвав "надзвичайною небезпекою для держави" пряму зустріч Зеленського з Путіним

Про це він заявив у ефірі програми "Тиждень з Марією Гурською" на Еспресо.TV.



"Що стосується Мінських домовленостей, давайте чесно скажемо, те, що підписувалось у 2014-15 роках і те, на що погодився Зеленський під час "нормандського формату" в Парижі чи під час зустрічі радників. Я маю на увазі "формулу Штайнмаєра" - це дві великі різниці. Бо вона і те, що сьогодні обговорюють всі - це російський наратив чистої води", - сказав Синютка.



Він додав, що до 2019 року Україна не погоджувалась обговорювати політичну складову, не виконуючи безпекову частину.



"Війська на кордоні, миротворці, виведення російських військ, відновлення роботи українських політичних партій і ГО, а тоді говоримо про політичну складову. Сьогодні йде мова про те, щоб під дулами російських автоматів провести вибори - на це не можна погоджуватися. Це є загроза нацбезпеці Україні. Я не знаю, яким чином і для чого Зеленський шукає прямої зустрічі з Путіним. Це надзвичайно небезпечно для держави", - підсумував нардеп.





31 січня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що виконання Мінських угод означає знищення України

Згодом Путін звинуватив Україну у "хронічному саботажі" Мінських домовленостей.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що іноземні партнери не тиснуть на Україну для виконання Мінських угод щодо Донбасу на умовах Росії.