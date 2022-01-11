Його відхід вплинув на нас, - капітан "Ювентуса" назвав Роналду винуватцем провального сезону
Капітан "Ювентуса" Джорджо К'єлліні переконаний, що саме через відхід Кріштіану Роналду його команда зіткнулась з проблемами у цьому сезоні
Про це повідомляє Sport Mediaset.
За словами К'єлліні, у минулому сезоні Роналду маскував проблеми "Ювентуса", адже багато забивав.
"Трансфер Роналду в МЮ сильно вплинув на нас. Іноді він маскував наші проблеми, постійно забивав, тому було легко не помічати проблеми, з якими стикаються багато клубів. Я очікував, що це буде тяжкий рік. Це той самий "Ювентус", що й минулого року, додалися лише Локателлі та Кін, але пішов Кріштіану. Ми усвідомлюємо, що можемо досягти потрібних результатів, якщо працюватимемо", – сказав Джорджо К'єлліні.
"Ювентус" провалив старт сезону і займає п'яте місце в чемпіонаті Італії після 21 матчу. Туринці відстають від зони ЛЧ на три бали, а від першого місця на 11 очок.
- 20 грудня нідерландський захисник Маттейс Де Лігт вирішив покинути туринський "Ювентус".
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