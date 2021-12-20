Один з найдорожчих захисників світу вирішив втекти з "Ювентуса" через ганебний сезон

Про це повідомляє NRC.



Агент Де Лігта Міно Райола зізнався, що Де Лігт готовий піти з "Ювентуса" та зробити наступний крок у своїй кар'єрі.



"Маттейс готовий покинути "Ювентус", щоб зробити наступний крок у своїй кар'єрі. Куди він перейде? Поки що говорити про це передчасно, але є конкретний інтерес з боку "Реала", "Барселони", ПСЖ та кількох клубів АПЛ", - сказав агент Міно Райола.



У 2019 році Маттейс Де Лігт перейшов у "Ювентус" з "Аякса" за 85,5 млн євро. Нідерландський захисник зіграв за туринців 94 матчі, забив 6 голів і віддав 2 асисти.



"Ювентус" провалив старт сезону і займає сьоме місце в чемпіонаті Італії після 18 матчів. Туринці відстають від зони ЛЧ на шість очок.

На початку серпня "Ювентус" продовжив контракт з захисником Джорджо К'єлліні.

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