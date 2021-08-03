"Ювентус" продовжив контракт із героєм Євро-2020

Про це повідомляє "Ювентус" у twitter.

36-річний Джорджо К'єлліні продовжив контракт з туринцями до літа 2023 року.

"Це важливий крок у моєму житті. Я прийшов в "Ювентус", коли був хлопчиком, а тепер насолоджуюся кожним моментом. Хочу допомогти "Юве" виграти інші титули", - сказав К'єлліні.

Термін дії попередньої угоди К'єлліні з "Ювентусом" минув 30 червня. За туринців він виступає з 2005 року.

На Євро-2020 К'єлліні зіграв 5 матчів. Для центрального захисника фінальний матч за збірну Італії проти Англії став 95-м у складі національної команди.



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