YouTube запустив автоматичні субтитри українською мовою
YouTube додав підтримку української мови, тож тепер функція автоматичних субтитрів стала ще кориснішою для української аудиторії найбільшого відеохостингу у світі та другого за відвідуваністю сайту
Про це повідомляє видання Іtc.ua.
Зазначається, що Google постійно вкладає чималі ресурси у розвиток спеціальних можливостей, щоб максимально адаптувати свої продукти та послуги для потреб людей з особливими потребами. Однією з найбільш помітних таких функцій є автоматичні субтитри на YouTube.
"На появу підтримки української мови у функції автоматичних субтитрів YouTube Live Caption звернули увагу користувачі у соцмережах. Функція дійсно працює — щоб пересвідчитися у цьому, достатньо знайти іншомовне відео та увімкнути автоматичні субтитри українською в налаштуваннях", — пишуть у виданні.
Також у Іtc.ua додають, що система працює далеко не найкращим чином, проте "це характерно і для інших мов, оскільки стрибнути вище не дозволяють можливості сучасних технологій машинного перекладу".
"Водночас розробники постійно вдосконалюють технологію розпізнавання мовленням — це дає надію, що з часом якість субтитрів і їх перекладу має покращитися. Загалом приємно, що Google приділяє все більше уваги українському сегменту YouTube — навесні, наприклад, українським користувачам увімкнули функцію Спонсорства", — наголошують у виданні.
- Нагадаємо, Instagram в Україні почав підтримувати Reels та музику в Stories
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.46
Купівля 38.46Продаж 39.52
-
EUR
Купівля 38.83Продаж 39.96
- Актуальне
- Важливе