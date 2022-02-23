YouTube заблокував канал ватажка терористів "ДНР" Пушиліна
YouTube заблокував обліковий запис голови терористичної організації "ДНР" Дениса Пушиліна
Про це повідомляє Еспресо.TV.
"Цей обліковий запис заблокований за порушення правил спільноти YouTube", - зазначає відеохостинг.
Якщо перейти на відеозвернення, у якому Пушилін оголосив про евакуацію людей до Росії, YouTube повідомляє: "Це відео більше недоступне, оскільки пов'язаний із ним обліковий запис YouTube видалено".
- Нагадаємо, 18 лютого очільники "ДНР" Денис Пушилін та "ЛНР" Леонід Пасічник повідомили про евакуацію населення до Росії.
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